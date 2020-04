Lombana recomienda al Gobierno acelerar implementación de cédula como tarjeta de débito

Catherine Perea • 14 Abr 2020 - 11:22 AM

El excandidato presidencial, Ricardo Lombana recomendó al Gobierno Nacional agilizar la implementación de la cédula como tarjeta de débito, en reemplazo del bono solidario que se entrega afectados por la pandemia del COVID-19 a través del Plan Panamá Solidario.

Publicidad

El

Lombana dijo que durante una reunión que sostuvo con el mandatario Laurentino Cortizo y representantes de otros partidos, se entregó una propuesta que incluye la utilización de tecnología para la distribución del dinero.

“Lo que creemos que ha fallado es que el Presidente anunció esto hace tiempo y se crea expectativa de que va a llegar rápido el dinero a través de la cédula que es solución para un sector importante de la población y a la fecha de hoy seguimos con entrega ineficiente por tantas razones de bolsas de comida y la entrega no llega a todos los sectores vulnerables con respecto a los bonos”, manifestó Lombana.

También indicó que se debe priorizar en la adquisición de equipo de protección para el personal de salud que atiende tanto a los pacientes positivos con nuevo coronavirus como otras patologías, y se debe fortalecer la comunicación sobre cómo se está invirtiendo los fondos.

Sobre posibles irregularidades en la distribución de los beneficios del Plan Panamá Solidario y licitaciones, Lombana dijo que se deben presentar las respectivas denuncias y aplicarse la ley.

“Los siete millones que iban para municiones el país no necesita municiones, el país no necesita computadoras, no necesita robots para administrar logística de medicamentos, el país necesita respiradores, necesita camas en cuidados intensivos y necesita alimentos”, manifestó.