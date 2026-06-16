Mercado de Mariscos cerrará temporalmente por jornada de limpieza

La Alcaldía de Panamá informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos .

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de higiene y salubridad en uno de los principales centros de comercialización y consumo de productos del mar en la ciudad.

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De acuerdo con la información suministrada por el municipio, la jornada abarcará labores de limpieza profunda y fumigación en las instalaciones destinadas a los restaurantes. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mantener espacios adecuados para comerciantes, trabajadores y visitantes.

Buscan reforzar las condiciones sanitarias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/2066936311756288510?s=20&partner=&hide_thread=false Este jueves 18 de junio realizaremos una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. pic.twitter.com/AhCKhvG3YZ — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 16, 2026

La Alcaldía destacó que los operativos forman parte de las medidas periódicas que se implementan para garantizar condiciones óptimas de funcionamiento dentro del mercado.

La limpieza y fumigación permiten prevenir la proliferación de plagas y fortalecer los estándares de salud pública en áreas donde se manipulan alimentos.

Recomiendan tomar previsiones

Las autoridades municipales recomendaron a los usuarios y comerciantes tomar las previsiones necesarias durante el horario establecido para la ejecución de los trabajos.

Una vez concluidas las labores, las actividades en el área de restaurantes podrán desarrollarse con normalidad.

Mercado de Mariscos es uno de los principales puntos turísticos

El Mercado de Mariscos es uno de los sitios más visitados de la ciudad de Panamá por residentes y turistas, debido a su oferta gastronómica y comercial vinculada a productos del mar.

La Alcaldía reiteró su compromiso de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas para garantizar una experiencia segura a quienes acuden diariamente al lugar.