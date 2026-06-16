Panamá Nacionales -  16 de junio de 2026 - 15:03

MEDUCA suspende las clases vespertinas y nocturnas este 17 de junio

El MEDUCA indicó que la medida tiene como objetivo apoyar con entusiasmo y pasión a la selección nacional de fútbol en el Mundial 2026.

MEDUCA suspende las clases. 

MEDUCA suspende las clases. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informa a la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y directivos que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.º 19 del 16 de junio de 2026 emitido por el Órgano Ejecutivo, se suspenden las clases presenciales mañana miércoles 17 de junio en la jornada escolar vespertina.

Asimismo, se confirmó la suspensión de las clases e inducciones en la jornada nocturna para jóvenes y adultos en todos los centros educativos oficiales y particulares del país.

Esta medida tiene como propósito dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el referido decreto, el cual lleva la firma del presidente de la República, José Raúl Mulino, con el fin de apoyar con entusiasmo y pasión a la selección nacional de fútbol, que debuta este 17 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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