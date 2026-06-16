MEF explica a beneficiarios del Cepanim proceso para retirar su certificado

Ana Matilde Amado, subsecretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que los beneficiarios del Cepanim pueden ingresar a la plataforma en la que se registraron para conocer la fecha de su cita para recibir el certificado. También recibirán un correo electrónico. Además, reiteró que el Cepanim es un documento negociable que se puede transferir, está exento del pago de impuestos y no puede ser objeto de embargo.