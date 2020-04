Nimay González • 21 Abr 2020 - 02:24 PM

Aproximadamente 278 mil empresas constituidas por persona natural o persona jurídica que cuentan con certificado de operación y que han solicitado salvoconductos, han sido validadas el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá, así lo informó este martes la jefa de Gabinete Ministerial, Betzy Castro.

Por otro lado, indicó que cuentan con otra cantidad de solicitudes en revisión ya que han sido rechazadas debido a que se trata de actividades que no están dentro del decreto emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) o porque la información no está actualizada con los datos de la actividad que la empresa realiza en la actualidad.

“Han sido rechazadas porque el sistema detecta aquellas actividades que no están contempladas en el decreto emitido por el Minsa de las actividades permitidas y en ese caso si las actividades no concuerdan con lo que está registrado en su aviso de operaciones en Panamá Emprende el sistema lo rechaza automáticamente. Se han dado casos de empresas que no tienen sus actividades actualizadas a lo que realizan actualmente”, explicó Castro en RPC Radio.

Ante esta situación hizo un llamado a las empresas a que ingresen a Panamá Emprende para que actualicen sus datos y verificar que cuenten con el aviso de operación.

También las insta a revisar el decreto con la fe de erratas ya que además hay empresas de actividades que no están permitidas por el Minsa solicitando validación.

“Nosotros en el Ministerio de Comercio e Industrias solamente tenemos competencia en estos momentos para validar las actividades de las empresas que estén en ese decreto emitido por el Minsa. En este momento el MICI no tiene competencia para validar excepciones de actividades que no se encuentran en ese decreto, por lo que sí tienen una excepción por las razones que consideren, tienen que hacer la solicitud directamente en el Minsa”, aclaró Castro.

Agregó que incluso el MICI no emite los salvoconductos, sino que únicamente válida las actividades que estén dentro de lo permitido por el Minsa.

Con colaboración de Ricarurte Barrios, periodista de RPC Radio