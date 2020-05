Nimay González • 19 May 2020 - 08:55 AM

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá (Canatraca), Andrés Muñoz, manifestó este martes su preocupación ante la decisión de Costa Rica de limitar el ingreso de transportistas extranjeros, especialmente por la condición en la que se encuentran actualmente tres panameños que se mantienen varados en la frontera con Nicaragua.

Detalló que estos panameños que fueron diagnosticados con COVID-19 positivo, se encuentra en condiciones no adecuadas por lo que hizo un llamado a las autoridades de Panamá que brinden una respuesta para que puedan retornar al país.

Publicidad

“Sus familiares están preocupadas. Ellos allá no tienen sanitarios, los han mandado a hacer sus necesidades en el monte, no le han dotado de baños, están recibiendo atención médica pero la alimentación de ellos es precaria, desde el sábado hasta hoy no los han podido traer a Panamá”, manifestó Muñoz en RPC Radio.

Detalló que se les propuso a la Cancillería de Panamá que se habilite un corredor humanitario para poder traer a estos ciudadanos, incluso se planteó el uso de ambulancias, ya que el paso por Costa Rica desde donde ellos se encuentran hasta Paso Canoas es de aproximadamente 7 horas.

Sin embargo, cuestionó la lentitud que ha caracterizado a los Gobierno al momento de darle respuesta a los transportistas, y en este caso les han manifestado que tienen que esperar, ante lo cual indicó se mantendrán en la frontera de Paso Canoas apoyando a los transportistas panameños que desde el domingo mantienen cerrada la frontera como medida de rechazo a la restricción aplicada por Costa Rica.

"Nosotros vamos a mantenernos en Paso Canoas manifestandonos y apoyando al sector transporte porque el Gobierno aún no nos da respuesta”, puntualizó.

A juicio de Muñoz, la restricción de Costa Rica traerá como consecuencia de toda la región centroamericana tenga más problemas para levantar la economía una vez disminuyan las restricciones por la pandemia del COVID-19.