Después de 74 días de un exitoso trabajo realizado por el equipo del Municipio de Pedasí, en colaboración con el Personal del Ministerio de Salud, Policía Nacional, Migración y Voluntarios de la comunidad, comunicamos que a partir del día Lunes 1 de junio de 2020, a las 7:00 am, el Municipio de Pedasí retirará el Punto de Control de la entrada de Pedasí.