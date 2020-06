Linda Batista • 4 Jun 2020 - 09:32 AM

Luego que el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Molirena, Tito Rodríguez, confirmara que él y miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional aspiran a la reelección, el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez indicó que no dará el "voto de confianza" esta vez.

"Con mucho respeto lo digo, yo no podría darle el voto de confianza para un segundo año al Presidente de la Asamblea, Marcos Castillero. La primera vez él habló con nosotros y llegó a compromisos institucionales, que no se han cumplido, para que le dieramos nuestro voto. Precisamente por eso no le puedo dar mi voto", sostuvo Vásquez.

Agregó que la bancada independiente se reunirá el próximo lunes para tomar decisiones como bancada con respecto a la nueva junta directiva de la Asamblea, dado que consideran que la entidad "necesita un cambio profundo y real".

Por su parte, el diputado Rodríguez mencionó que él llegó a un acuerdo con el presidente de su partido, para ser el vicepresidente de la junta directiva por dos años consecutivos, y señaló que no ve inconvenientes en una reelección.

"Él lo ve como si ese fuera un espacio del Molirena, y no importa si somos los mejores o los peores, simplemente es su espacio... esa es la mentalidad que no podemos tener, debemos mejorar la Asamblea", acotó Vásquez.

Precisó que es consciente que las decisiones van a venir del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin embargo sus objetivos "seguirán siendo los mismos".