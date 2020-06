Linda Batista • 4 Jun 2020 - 10:56 AM

Elisa Suárez, secretaria ejecutiva de Convivienda, detalló que aproximadamente a B/.30 millones ascienden las pérdidas diarias del sector construcción. Esto, aunado a que la industria venía golpeada desde hace ya tres años.

"Esto implica mucho para la generación de empleos... el sector construcción es uno de los que más genera mano de obra bien remunerada, tenemos una situación especial, además del aporte al Producto Interno Bruto", señaló.

Explicó que el sector está totalmente detenido. "No hemos podido entregar viviendas, no hemos podido continuar con los trámites hipotecarios de los clientes que ya estaban aprobados, no sabemos cómo va la banca a evaluar a estos clientes que ya tenían comprada una vivienda y que no se les ha podido entregar o escriturar, y no podemos hacer gestiones de arreglos si tienen problemas", agregó Suárez.

Indicó que al parar la construcción, también se detiene el proceso administrativo, lo que deja "responsabilidades grandes con los bancos", provocando que algunas de las empresas del sector no arranquen por la situación, o que quiebren.

"Por eso es importante definir las relaciones laborales, los paquetes de ayuda que se puedan hacer a través de la banca pública o privada", acotó.

La construcción pública, forma parte del segundo bloque de actividades económicas que inició el pasado lunes, sin embargo detalló Suárez que solo se han comenzado 11 proyectos si acaso, mientras que la construcción privada, pertenece al Bloque 3 y no tiene fecha de inicio.

"Perder B/.30 millones diarios desde hace dos meses, sin saber hasta cuando, es muy difícil. Esto no lo aguantan ni las grandes empresas", concluyó.