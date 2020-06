Catherine Perea • 4 Jun 2020 - 02:21 PM

Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, anunció que en aproximadamente una semana estará disponible en Panamá pruebas de antígeno para detectar COVID-19.

Pascale, quien acudió este 4 de junio a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional (AN) para responder un cuestionario referente al COVID-19, explicó que al igual que las pruebas de PCR, para realizar la prueba de antígeno se hace un hisopado y en unos 20 minutos se puede tener un diagnóstico de infección aguda.

Sobre las pruebas serólogicas, Pascale dijo que estas no están recomendadas por organismos internacionales para el diagnóstico del COVID-19, ya que no determinan si una persona está infectada o no, solo ayudan a determinar el nivel de prevalencia del virus.

"La prueba serólogica no va a determinar infección, nos va a ayudar a determinar susceptibles y personas que ya están protegidas, mucha gente piensa que la prueba serólogica nos va a servir para detectar casos, y realmente no es así", mencionó Pascal.

De acuerdo con el director del Gorgas, mientras más bajo es el nivel de prevalencia del virus, mayor es el riesgo sino se mantienen medidas como distanciamiento social y uso de mascarilla.

En ese sentido, Pascale indicó que no utilizarán pruebas serólogicas para hacer prevalencia del virus, sino antígenos que son más rápidas.

Actualmente, señaló, se realizan entre 1,500 y 1,600 pruebas y con las PCR y antígenos aspiran realizar entre 3 mil y 4 mil pruebas.

También se refirió al presupuesto con el que cuentan para enfrentar el virus. Recientemente, el Gorgas recibió del Ministerio de Salud (Minsa) una transferencia de B/.2 millones para la compra de insumos, reactivos y equipos, sin embargo, advirtió que ese monto no será suficiente hasta finales del añp con las estadísticas de casos que se están registrando.

Agregó que cuentan con pruebas para diagnóstico de COVID-19 para unos dos meses.