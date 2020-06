Nimay González • 10 Jun 2020 - 10:34 AM

El dirigente del Partido Panameñista y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, dio a conocer este miércoles que en conversaciones con miembros de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), se le indicó que el documento firmado con el Presidente de la República con relación al tema de la moratoria bancaria, no consistió en una acuerdo sino que fue el comunicado de la Asociación, por lo tanto el mismo no tiene valor legal.

“Hablando con representantes de la Asociación Bancaria me dicen que no hubo tal acuerdo, que no es que se firmó un acuerdo allí que lo que estaban firmado era el comunicado que la Asociación Bancaria sacó, osea que eso es un documento de la Asociación Bancaria, es un documento sin ningún valor legal porque no es una ley, no es un decreto, no es un acuerdo, entonces realmente siento que se burló a la opinión pública porque incluso el Ejecutivo lo comunicó como la firma de un acuerdo y eso no fue lo que ocurrió”, enfatizó Blandón en Telemetro Reporta.

Agregó que incluso la Asociación Bancaria ha indicado en un comunicado que la moratoria otorgada por los bancos ante la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 es hasta este mes de junio y que a partir de julio los cobros se van a reiniciar, salvo que cada cliente se ponga de acuerdo con su banco sobre otro tipo de medida, “no es que automáticamente va a seguir una moratoria hasta diciembre, eso no es así como nos hicieron creer que era”.

Cabe mencionar que el pasado 4 de mayo el presidente Laurentino Cortizo, anunció que había logrado un acuerdo con el sector bancario a través del cual se ampliaría la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020 para el pago hipotecas (préstamos residenciales), préstamos personales, a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comerciales, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito.

Por otro lado, la Asociación Bancaria emitió esta semana un comunicado en el que hace un llamado a los clientes que sientan que necesitan seguir manteniendo algún tipo de solución temporal, para que se comuniquen con sus entidades bancarias, para que conversen sobre su situación y evaluar las alternativas que podrían aplicarse.