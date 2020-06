Linda Aparicio • 12 Jun 2020 - 07:43 PM

Luis Oliva, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá (AIG), explicó que a los beneficiarios que en 30 días no hayan hecho uso del vale digital, se les suspenderá la siguiente recarga, mientras quienes no hayan hecho uso del mismo en 3 meses serán deshabilitados. Más de 60 mil personas no han hecho uso del bono digital.