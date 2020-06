Nimay González • 22 Jun 2020 - 01:49 PM

El secretario del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores de Agentes de Seguridad, Aníbal González, denunció este lunes una serie de irregularidades que se están registrando en las agencias en medio de la pandemia del COVID-19, entre las que mencionó el despido de colaboradores.

“Explotaron a trabajadores extranjeros y muchas de estas empresas se han aprovechado de esta pandemia para despedir a esos trabajadores extranjeros que laboraban como agentes de seguridad, osea hay un sin número de violaciones a la ley”, señaló González en RPC Radio.

Agregó que además se está registrando la contratación de personal nuevo, la suspensión de contratos de los trabajadores viejos, y el ofrecimiento de mutuos acuerdos que no cumplen con la indemnización correspondiente.

“Contratan personal nuevo para al personal antiguo someterlo a un cerco de hambre, porque al estar suspendidos los contratos no reciben un salario y muchas de esas empresas hay que ver si cumplieron con el Decreto 81 y enviaron eso al Mitradel, como el Ministerio también está cerrado no hay a dónde recurrir, en la web sale que no están suspendidos los contratos, pero muchos de estos software que tiene el Mitradel no están funcionando bien y al final están ofreciendo un mutuo acuerdo que no es ni el 25% de la indemnización”, manifestó.

Asimismo indicó que muchas de las empresas no le están dando los implementos de seguridad a los trabajadores, como mascarillas y gel alcoholado, además no están cumpliendo con la creación del Comité de Salud e Higiene para la Prevención y Atención al COVID-19, situaciones que según indicó, han sido denunciadas ante las autoridades sin embargo hasta la fecha no han hecho las inspecciones.

Con colaboración de Ricaurte Barrios, periodista de RPC Radio