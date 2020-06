Teiga Castrellón • 23 Jun 2020 - 11:08 AM

En la Sesión ordinaria Nº 26 del año 2020 del Consejo Municipal de Panamá el representante Carlos Pérez Herrera confirmó de manera virtual que dio positivo a la prueba de coronavirus y que está hospitalizado.

El edil previo a la discusión del orden del día aseguró que estaba estable después de dos noches de fiebre y unas manchitas que le salieron en el tórax tras realizarse una placa.

"El día del padre en la madrugada, empecé a sentirme mal con escalofríos, la mañana temprano me tomé la temperatura y tenía fiebre, hasta las 3:00 de la tarde como no se me iba la fiebre decidí ir al hospital. En el hospital me hicieron varios exámenes entre esos uno del tórax, los pulmones y vieron unas manchitas en los pulmones y decidieron dejarme hospitalizado. Anoche, como a las 11:00 de la noche, me hice el hispoado y la prueba salió positiva, sigo en el hospital, pero en una buena condición. Si entré con fiebre, después me dio mucha tos, diarrea y un fuerte dolor en el pecho, pero todo eso se ha controlado y ahora me están dando seguimiento para ver cuándo me pueden dar salida para hacer la cuarentena en la casa", informó Pérez en el periodo de incidencias a sus colegas.

Pérez Herrera indicó que quería comunicar esta noticia, así como lo han hecho otros comprañeros y agregó que no tiene idea de dónde lo pudo haber contraído, en vista de que en la última entrega de bonos que efectuó su Junta Comunal él no asistió para evitar enfermarse.

Según lo comentado por el propio representante, él está consciente de que su corregimiento, San Francisco, tiene una de las tasas más alta de contagio, siendo el sector de Boca la Caja el que mantiene la mitad de los casos y fue en este lugar donde se realizó la última entrega de bonos.

El representante destacó que se encuentra bien, ya las fiebres no lo aquejan y espera que le den el alta en dos o tres días si todo se mantiene igual.