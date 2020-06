Nimay González • 23 Jun 2020 - 08:44 AM

El Secretario General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, indicó este martes que la recaudación de fondos iniciada para el pago de la multa de B/.50 mil impuesta por el Ministerio de Salud por infringir normas sanitarias, se realizará debido a que este es un gasto que no está previsto en la Ley Electoral.

“Los magistrados del Tribunal Electoral fueron muy específicos en que no se puede utilizar el subsidio electoral para este tipo de gastos y nos corresponde entonces a nosotros hacer las gestiones como lo anuncié la semana pasada. Una gran cantidad de compañeros y compañeras del partido estuvieron interesados en contribuir”, señaló González.

Indicó que no han establecido limitaciones con relación a quiénes pueden donar, sin embargo, descarta que esto conlleve a que se realicen donaciones por parte de alguien que tenga algún interés particular, y se comprometió a presentar un informe la recaudación de estos fondos.

“No hemos puesto ninguna limitación pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a presentar el balance final de la recaudación… es una suma importante para una persona, para una familia o para varias, pero no es una suma importante como para precisar que alguien que tenga interés en conseguir algún beneficio del Estado va a congraciarse aportando esa cantidad, pero para disipar cualquier duda me comprometo a presentar el informe al final de la recaudación… no sabemos en qué tiempo vamos a poder hacer la recaudación, pero lo que debe tener claro la ciudadanía, igual los compañeros y compañeras del partido es que como este es un gasto no previsto, de alguna manera legitima había que obtener los fondos para poder hacerle frente a una multa alta, pero que vamos a cumplir”, manifestó.

Reiteró que la reunión que hizo la bancada de los diputados de este colectivo se llevó a cabo en el restaurante Parrillada Jimmy debido un cambio de local de última hora que él mismo realizó.

Cabe mencionar que el restaurante también fue sancionado por el Ministerio de Salud con una multa de B/.50 mil, por violar las normas de salud establecidas por la pandemia del coronavirus.