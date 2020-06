Nimay González • 25 Jun 2020 - 11:07 AM

El excandidato presidencial, Ricardo Lombana, se refirió este jueves a los cambios realizados por el presidente Laurentino Cortizo en su Gabinete, manifestando que si bien es cierto es necesario renovar miembros del equipo cuando hay desgaste, éstos cambios no solucionan los problemas urgentes que actualmente se presentan en el país.

“Los cambios de Gabinete no son soluciones para los temas de urgencia y de preocupación para la población panameña, son renovaciones en el equipo que no van a ser determinantes, ni son determinantes desde mi punto de vista, para resolver y atender los temas que toda la ciudadanía está demandando y que cada vez es más evidente que no existe una respuesta por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno”, señaló Lombana.

Cuestionó que en las últimas semanas el mandatario de la República “había tomado la decisión de perderse, esconderse o no dar la cara”, y el miércoles se creó una expectativa de que se presentaría al país para comunicar decisiones sobre los temas urgentes, sin embargo, sólo hizo el anuncio de los cambios en el Gabinete, lo cual señala refleja una desconexión con los reclamos ciudadanos.

“No ha existido el liderazgo por parte del Presidente de la República para darle la cara al país en las últimas tres semanas y comunicar decisiones al respecto, así que independientemente de cuáles hayan sido los cambios en el Gabinete, yo pienso que sigue habiendo una desconexión entre el sentir mayoritario de la población que prácticamente llama y grita por auxilio y las decisiones del Gobierno lideradas por el Presidente de la República”, indicó.