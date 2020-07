View this post on Instagram

Hace un año asumí el cargo honroso de Presidente de la República que ustedes me confiaran en las elecciones de mayo de 2019. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ No podía imaginar entonces que apenas iniciado nuestro gobierno, tendríamos que hacer frente a la más seria de las crisis de nuestra vida como República y una de las más dramáticas que haya vivido en siglos la sociedad humana. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Esta circunstancia no solo afectó el ritmo de crecimiento positivo que traíamos, sino que trastocó los diversos órdenes de nuestro desarrollo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Covid-19 nos somete aún a pruebas inéditas y exigentes que debemos superar para disputarle cada día vidas a la pandemia. La manera previsora y responsable en que lo hemos hecho, nos permite mostrar un desempeño referente en la lucha regional contra este flagelo. Estamos convencidos que en, el caso de Panamá, la fase más difícil de esta situación global está por llegar, lo que exige de los panameños no ceder ni un palmo de terreno al avance de este virus maligno. Por el contrario, debemos incrementar las medidas sanitarias recomendadas, cuya eficacia sigue siendo la primera barrera de contención para posibles contagios. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El gobierno que presido adelanta desde ya planes realistas con miras, por una parte, a impedir que los estragos de la pandemia ahonden la brecha de la inequidad social y, por otra, a recuperar y a acelerar el desarrollo social que los panameños hemos de alcanzar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ello será posible en la medida en que comprendamos que en la unión de nuestras voluntades reside la fuerza para lograr los propósitos que marcan nuestro destino nacional. Este día, en cumplimiento de mandato constitucional, presento ante la Asamblea Nacional informe sobre nuestro primer año de gestión, en un ejercicio de rendición de cuentas a mis conciudadanos. #UnPanamáMejor