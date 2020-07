Nimay González • 4 Jul 2020 - 02:22 PM

El educador e historiador panameño, Rommel Escarreola, denunció este sábado un caso de negligencia registrado en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS), donde su madre había sido ingresada y falleció, sin embargo, ésto no se le informó sino hasta 12 días después del deceso.

#RPCRadio Después de 12 días de preguntar por su madre en el Complejo, se enteró que había fallecido. La historia del Profesor Rommel Escarreola. pic.twitter.com/3wOZKBZHsL — Rpc Radio (@rpc_radio) 4 de julio de 2020

Explicó en RPC Radio que su mamá, la señora Fidedigna Palacios de Escarreola, fue trasladada al Complejo Metropolitano el día 8 de junio producto de una afección respiratoria, se le hizo la prueba de COVID-19 la cual resultó negativa, por lo cual fue internada en la sala de geriatría, y los médicos acordaron que le estaría informado vía telefónica sobre la evolución de su condición de salud, lo cual fue así hasta el día 19 de junio.

Detalla que a partir de esa fecha y ante la ausencia de las llamadas, él procedió a comunicarse con la CSS para obtener información. Manifiesta que al llamar le solicitaban los datos suyos y de su mamá y le indicaban que se comunicarían con los médicos, sin embargo por 12 días no le dieron respuesta. Fue hasta el 1 de julio que le informaron que su madre había fallecidos el 19 de junio a las 10:00 a.m.

“Pasa un día, dos días, yo llamo, me piden el nombre de mi mamá y mío, la cédula y me dicen que se van a comunicar con los médicos, al día siguiente los médicos no llaman y yo vuelvo a llamar, estuve prácticamente dos semanas en donde yo no recibía comunicación del Seguro... el 1 de julio ya yo preocupado por el asunto del COVID-19 en Complejo decidí llamar y dije si ustedes no me dan respuesta yo voy a pasar toda la seguridad y me voy a meter al cuarto de geriatría a ver cómo está mi mamá, a la media hora aparece una llamada de un número privado y una voz de una mujer me dice que mi mamá había fallecido el 19 de junio, es decir 12 días en los cuales yo estuve llamando al Seguro Social para que se me informara sobre la situación de mi mamá”, expresó.

Agregó que tuvo conocimiento de que esta situación irregular será investigada por la Procuraduría de la Administración.

“Yo no la pedí (la investigación), sí hice una denuncia por Whatsapp y voy a seguir haciendo la denuncia, y tengo entendido, ya me llegó la nota de que la Procuraduría de la Administración le está pidiendo cuenta al Seguro Social, al doctor Lau para que dé una respuesta. Esto que le pasó a mi mamá, esta pérdida de un cadáver es producto del colapso del Seguro Social, esto no es casual, un hospital no puede perder un cadáver por 12 días y hay otros casos que no voy a mencionar porque no estoy autorizado para mencionarlos, y la Procuraduría de la Administración va a hacer una investigación”, puntualizó Escarreola.

Cabe mencionar que el renombrado historiador Rommel Escarreola estuvo a cargo del cuidado de su madre durante 18 años.

Con colaboración de Diana Rodríguiez, periodista de RPC Radio