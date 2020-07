Linda Batista • 9 Jul 2020 - 03:39 PM

La exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dio a conocer que logró consignar una fianza para que no se llevaran los bienes de su residencia, luego que funcionarios del Juzgado Tercero de lo Civil realizaran una diligencia en su casa, para ejecutar un secuestro de bienes solicitado por el expresidente panameño, Ricardo Martinelli.

Explicó que se trata de un secuestro de hasta B/.140 mil aproximadamente, que no se interrumpió.

Porcell aseguró que este secuestro civil busca amedrentarla a ella y otros.

"Todo el mundo sabe quien es Kenia Porcell, el papel que desempeñé como procuradora... llegaron con poco de policías mientras mi hijo menor estaba en sus clases y se querían llevar hasta la tablet donde estaba estudiando, eso es un abuso de poder", precisó la exprocuradora, quien aseguró que hará uso de su derecho de defensa, dado que confía en el Estado de Derecho.

Además denunció que recibe amenazas telefónicas contra ella y sus hijos e indicó que el secuestro de bienes es resultado de una incomodidad del exmandatario Martinelli relacionada al caso Pinchazos. "El caso pinchazo era un caso emblemático y todavía continúa", indicó.

Sostuvo que esta demanda, además de las 15 querellas que hay en su contra, debió ser en la Sala Tercera, y no a nivel civil, dado que como ciudadana asegura que no ha hecho nada.

"Como ciudadana, defenderé los poquitos bienes de mis hijos, porque no he hecho nada... ellos vienen contra mí porque así los demás tendrán miedo. Yo confío en el Estado de derecho pero hay un nivel de discrecionalidad que tiene el fiscal para determinar si algo es fiable o no", señaló.

El proceso guarda relación con una demanda civil que presentó Martinelli contra Porcell por daños y perjuicios, peticionada desde febrero pero atrasada por la pandemia, basada en el secuestro de cuentas bancarias, inmuebles, joyas y dinero a nombre de la exprocuradora, que puedan responder patrimonialmente.

Porcell renunció al cargo de Procuradora luego de que en el sitio Varelaleaks.com se publicaran conversaciones del expresidente Juan Carlos Varela sostenidas vía WhatsApp entre los años 2017-2018, en las que ella figuraba.