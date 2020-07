Odalis Núñez • 30 Jul 2020 - 02:46 PM

Miembros de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) se retiraron este jueves del Pleno de la Asamblea Nacional, en medio de la discusión del segundo debate del proyecto de Ley N° 354, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por la COVID-19, y dicta otras disposiciones.

A su salida del hemiciclo, Saúl Méndez, delegado del Conusi explicó que el Pleno no le dio la cortesía de sala para sustentar su posición sobre el proyecto, pese a que diputados como Luis Ernesto Carles le concedieron parte de su tiempo para que hablara (15 minutos).

Méndez alegó que fueron irrespetados, "claramente aquí no nos quieren escuchar, aquí lo que quieren es aprobar a tambor batiente la facción de Gobierno las reformas presentadas por la ministra de Trabajo y (desarrollo Laboral, Doris Zapata), no quieren escuchar el clamor del pueblo", dijo Méndez.

Trabajadores de @conusi1 se retiran del Pleno de la @asambleapa porque señalan haber sido "irrespetados" al no darles voz aunque tenían cortesía de sala... Diputado Jairo Salazar señaló que ellos vinieron a "hacer politiquería". Aquí la respuesta de Saúl Mendez. @TReporta pic.twitter.com/2oPuf4zYj5 — Manuel Batista (@mbatistarios) 30 de julio de 2020

Durante el tiempo concedido por Carles para responder las fortalezas y debilidades del proyecto al criterio de ese sector, el delegado de Conusi solicitó para los trabajadores y familias afectadas por la pandemia un subsidio de B/.500.00 y prohibir de forma temporal los despidos de empleadores.

En medio de su exposición fue interrumpido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, quién pidió a la vicepresidenta Cenobia Vargas que moderara la intervención de Méndez, “por favor que se limite a la pregunta, aquí no es para hacer politiquería, conteste las preguntas al diputado y punto”, dijo Salazar.

Méndez manifestó “yo no me llamó como él (Salazar) ni soy como él, ustedes lo conocen mejor que yo, desgraciadamente lo eligió nuestro pueblo en esa área… no vamos a perder el tiempo con él”.

El delegado de Conusi expresó que iban a solicitar se retirara el proyecto “ya que no atiende las necesidades fundamentales de la población panameña, se debe rechazar y el pueblo debe salir a la calle”.

La diputada perredista Kaira Harding, le concedió sus 30 minutos a Méndez pero se retiro.

Los miembros de Conusi han marchado en otras ocasiones hasta la Asamblea Nacional en protesta contra el proyecto de medidas temporales ante la situación económica que generó en Panamá el COVID-19.