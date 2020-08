Catherine Perea • 10 Ago 2020 - 08:10 AM

El excandidato presidencial y presidente del Partido Panameñista, José Blandón, solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo instalar la mesa de diálogo que anunció el pasado 1 de julio, para revisar temas nacionales.

Blandón dijo que los partidos políticos no han sido convocados nuevamente por el Ejecutivo para analizar la situación que vive el país producto de la pandemia del COVID-19.

Cortizo sostuvo el pasado 11 de junio una reunión con presidentes y secretarios generales de partidos políticos, en la cual se comprometió a llamar a un amplio diálogo para establecer un nuevo pacto social para reconstruir el país y presentar el plan de reactivación económica.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional (AN) el 1 de julio, llamó a los sectores del país a iniciar un proceso de consultas para lograr dicho acuerdo nacional, en temas como la Caja de Seguro Social (CSS).

"El Ejecutivo es quien tiene la responsabilidad primaria de llamarnos y convocarnos a todos en un gran diálogo para discutir los temas nacionales...es preocupante lo que está pasando, hemos tenido la cuarentena quizás más larga del mundo, no he visto ningún otro país que lleve cinco meses de cuarentena como lo llevamos aquí en Panamá, y sin embargo los resultados no son buenos, más bien son malos", sostuvo Blandón.

Reiteró que el bono que se otorga a afectados económicamente por la pandemia debe ser aumentado, y recomendó al gobierno apoyarse más en los gobiernos locales, empresa privada y la ciudadanía.