11 Ago 2020 - 09:52 AM

El especialista en medicina interna, Ramiro Da Silva y el infectólogo de la Caja de Seguro Social, Darío Flores, se refirieron al uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con COVID-19.

Explicaron que el uso de este medicamento es recomendado en la primera fase de la infección. "El COVID-19 tiene tres fases: la inicial que es la replicación viral, la segunda que es la inflamación o generación de problemas respiratorios y la terminal o fase hiperinflamatoria", indicaron.

Detalló Da Silva que la hidroxicloroquina funciona en la primera fase, y como al principio no se sabía mucho sobre la enfermedad, se usaba en el sexto día y en ese momento ya no hace tanto efecto. Debe ser suministrado durante los primeros tres días y hasta el día número 10, según indicó.

Ante esto, señalaron un problema de salud pública relacionado a este medicamento, dado que tardan de 4 a 5 días en dar el resultado del hisopado, y para cuando diagnostican al paciente, ya es tarde para su uso.

De acuerdo con Da Silva, el uso de la hidroxicloroquina no es nuevo, se ha estado utilizando desde dos o tres semanas después de haberse declarado la pandemia, sin embargo el 26 de mayo la FDA suspende su uso. Pese a esto, muchos médicos siguieron utilizándola con éxito dado que se conoce que es un medicamento que reduce la carga viral.

Los galenos explicaron que desde los años 1990 se utiliza este medicamento en pacientes con lupus, artritis reumatoide, y otras enfermedades. Además aseguran que "ningún internista en Panamá ni un reumatólogo puede decir que esta droga ha generado problemas de cardiología".

También explicaron que la confusión con algunos artículos médicos es que hablan de más de 800 mg de la droga, cuando la dosis diaria debería ser de 400 mg, más de ahí no es recomendado.

Aclararon que la empresa que fabrica el medicamento no dice que no sirva para el COVID-19, sino que no han hecho estudios para esta enfermedad, "lo que es normal" porque la enfermedad es nueva, sin embargo, sostiene sí dicen que es seguro.

Además, otra confusión surge cuando comparan el medicamento con remdesivir y dexametasona que son medicamentos para la fase inflamatoria y no la viral. "Eso es comparar peras con manzanas", advirtieron.

Por su parte, el doctor Flores de la CSS señaló que la etapa 2 y 3 son consecuencias del daño tisular y orgánico que produce el virus por lo que lo ideal es una droga efectiva que ataque la etapa 1, para que le paciente no llegue a las otras etapas que tienen un grado de mortalidad.

"Tenemos declaraciones de pacientes que tienen resultados favorables. De 20 pacientes que usen el medicamento, 5 pueden ir al hospital, a los demás no les pasa nada y el que va al hospital no se complica", concluyeron.