Nimay González • 13 Ago 2020 - 09:56 PM

La abogada Mariela Ledezma denunció que la tarde de este jueves unidades de la Policía Nacional llevaron a cabo la detención de varios jóvenes que se encontraban realizando una protesta en Calle 50.

“Los chicos de Foco que es un medio digital hoy sacaron un vídeo con una consigna basta ya, enumerando una serie de irregularidades que ellos consideran está cometiendo el Gobierno. Resulta que ellos van y hacen una manifestación en Calle 50, no cerraron completamente la vía, dejaron acceso, pero se sentaron con un gran letrero… llegaron los policías, llegaron 9 patrullas, es una cosa increíble que se podía sumar tres policías por cada una de las personas que estaban allí”, señaló Ledezma.

Detalló que varios de los manifestantes fueron agredidos físicamente por las unidades policiales, y posteriormente fueron trasladados al cuartel ubicado en San Francisco.

“Llegar a la Policía de San Francisco fue un problema porque casi desde la entrada de Calle 50 había una larga fila de patrullas y carros de la Policía, todos con sirenas, era como si estuviera dándose un asalto a un banco o hubiese habido un atentado contra el Presidente, era realmente un despliegue que era vergonzoso y ofensivo para la ciudadanía… cuando llegamos a allá nos trataron muy mal, no nos quisieron dar respuesta”, expresó.

Añadió que ella y otros abogados ingresaron al cuartel en representación de los jóvenes y el comisionado les informó que sacarían a los muchachos que habían detenidos.

La jurista expresó su preocupación frente a esta situación, lo cual indicó es un mensaje sumamente preocupante para la ciudadanía y para los jóvenes que quieren protestar.

“Estas son las consecuencias de estar reinando en un país de una manera inconstitucional, de no tener la posibilidad de tener el balance en la Asamblea, nosotros tenemos medidas que están siendo tomadas desde un código sanitario y no desde la Constitución y además de todo, una de las grandes falencias que tienen estas medidas es que no tienen fecha de cumplimiento, no están estrictamente diseñadas para el momento que está ocurriendo y realmente los panameños estamos perdiendo derechos día a día, nuestra institucionalidad y nuestra democracia está retrocediendo”, puntualizó Ledezma.