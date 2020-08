Nimay González • 19 Ago 2020 - 09:45 AM

El director de del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Ramón Nonato López, se refirió a una demanda de nulidad presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra una resolución de “blindaje” de información.

López indicó que mediante la Resolución 39 del 29 de junio de 2020, publicada en Gaceta Oficial el pasado 6 de agosto, no se busca ocultar información, sino que a través de la misma se clasifica la información confidencial, de acceso restringido y sensitiva, en el desarrollo de la misión institucional del Senan.

“Nosotros emitimos una resolución que no quebranta la letra o el espíritu de nuestra Constitución, no busca ocultar información pública, es un documento que protege, clasifica y declara información de carácter confidencial y de acceso restringido de nuestra institución, que como componente de seguridad del Estado atiende temas sensitivos que no deben ser de dominio público”, declaró López en Telemetro Reporta.

Aseguró que el documento fue elaborado según los parámetros establecidos en la Ley 6 del 22 de enero de 2002, en la que se dictan las normas para la transparencia de la gestión pública y se atendieron recomendaciones de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.