Odalis Núñez • 25 Ago 2020 - 02:05 PM

La escogencia del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo continúa en la agenda de los diputados de la Asamblea Nacional, en espera de que la junta directiva incluya dicho tema en el orden del día.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Tito Rodríguez informó este martes que las bancadas se han reunido en busca de un perfil idóneo, "de aquí al viernes se puede estar analizando la figura del Defensor".

Rodríguez expresó que “no hay ungidos, vamos a los votos, quien tenga más votos será el Defensor del Pueblo... hemos tenido problemas con la Defensoría”, por lo cual será un análisis cuidadoso.

En tanto, el diputado Juan Diego Vásquez, expresó que la bancada independiente se ha reunido en varias ocasiones a ver el tema y está de acuerdo que sea una escogencia con criterios técnicos basados en el respeto y la garantía de los Derechos Humanos.

Por su parte, diputado del partido Cambio Democrático (CD) Alaín Cedeño informó que la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ya tiene un elegido para ese cargo, “entiendo que tienen un acuerdo para una persona que está, y como ustedes saben el PRD tiene los votos para aprobarlo”.

#LoÚltimo Diputado de Cambio Democrático, Alaín Cedeño, confirmó que la bancada del PRD pide votos para el abogado Eduardo Leblanc, como nuevo defensor del pueblo. @ecotvpanama @TReporta pic.twitter.com/gUywZmttD9 — Félix Antonio Chávez (@felixchaveztv) 25 de agosto de 2020

Al consultarle sobre el posible “ungido”, Cedeño expresó “he escuchado sobre un Sr. Leblanc, abogado nos lo presentaron y lo que queremos es que esa persona llegue a hacer el trabajo que le pide el pueblo panameño. Entiendo que ese tema ya lo vamos a tocar”.

Sostuvo que apoyará con su voto en caso que sea ese el candidato “ellos pueden cambiar, pero eso es lo que sabemos hasta el momento”.

Por su parte, Leandro Ávila, diputado del PRD, manifestó que no comprende por qué aún no han tomado una decisión sobre la designación de un Defensor del Pueblo, “nosotros la Comisión de Gobierno cumplimos con el trabajo a tiempo.. si hay reuniones privadas que hacen algunos grupos, en esas no estoy yo”.

Expresó “nosotros lejos de escoger a una persona mandamos los 25 expedientes al Pleno para que se escogiera uno (1), por parte de la mayoría de los diputados, esperemos que ese uno sea de esa gente ya que había alrededor de 10 personas que sí tenían un perfil de Defensor del Pueblo adecuado”.

Esta escogencia se da luego de que Alfredo Castillero Hoyos fuera removido del cargo el 9 de octubre de 2019, por negligencia notoria en cumplimiento de los deberes y cuestionado por supuesto acoso sexual y laboral en esa entidad y ha estado estancada en el legislativo desde finales del año pasado.

Actualmente está al frente de esa entidad Maribel Coco.