Catherine Perea • 27 Ago 2020 - 01:57 PM

El nuevo Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc respondió a los cuestionamientos por su vinculación a la empresa a la cual se le iba a dar de forma excepcional una contratación por B/.2.3 millones para lavar camiones de basura de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Leblanc dijo que hasta este miércoles 26 de agosto fue abogado de la empresa y el contrato no fue refrendado.

"Soy abogado de profesión, tengo treinta días para renunciar a muchas cosas de abogado...yo era hasta ayer abogado de la empresa a la cual no se le contrató, y fue una de las primeras empresas que trajo la plabra sanitización antes del virus. No se dio, no se refrendó, no hubo desembolsos, no hubo contratación, el que era mi cliente en ese momento desistió y ahora tocará a otros de la firma de abogados de la cual estoy de licencia desde el día de ayer, defender la posición comercial", sostuvo el Defensor.

Leblanc fue escogido este miércoles por el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) como nuevo Defensor con 56 votos a favor.

Estará en el cargo por 7 meses, en reemplazo de Alfredo Castillero Hoyos, quien fue removido del cargo el 9 de octubre de 2019, por negligencia notoria en cumplimiento de los deberes y cuestionado por supuesto acoso sexual y laboral.

Maribel Coco estaba al frente de esa entidad.