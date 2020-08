Nimay González • 28 Ago 2020 - 02:08 PM

El Consejo Consultivo de Salud que asesora al Gobierno sobre la COVID-19 en Panamá, le indicó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que el país se encuentra actualmente en un momento crucial, principalmente frente a la apertura de nuevos sectores de la economía a partir del próximo 7 de septiembre.

Ante esto, el mandatario hizo este viernes un llamado a los ciudadanos a mantener las medidas de bioseguridad, tales como el lavado de mano, el distanciamiento físico y el uso adecuado de las mascarillas, a fin de prevenir el contagio de la enfermedad.

Publicidad

“Estamos en un momento crucial, un momento donde el Consejo Consultivo, los doctores que me asesoran como Presidente, calificaron esta fase, especialmente la que inicia el 7 de septiembre con el sector construcción, como la más peligrosa, entonces con esa advertencia, nosotros tenemos que tener la claridad de mente, de concentración de hacer nuestra parte, de utilizar adecuadamente las mascarillas, nada reemplaza el uso de la mascarilla, nada reemplaza el distanciamiento”, enfatizó Cortizo.

Asimismo hizo un llamado a evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz, y la boca, “eso no se puede hacer, y ese mensaje replíquenlo”.

“Ustedes están viendo que la tasa de positividad a ido cayendo poco a poco, eso se debe al trabajo de cada uno de nosotros, se debe obviamente a la trazabilidad y a una mano invisible que está arriba de este país, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, esta es la fase más peligrosa que hemos tenido”, recalcó.

Por otro lado, el mandatario se refirió a la labor de los funcionarios, quienes enfatizó están en el puesto para servirle al pueblo.

“Estamos aquí para servir, no nos equivoquemos como funcionarios públicos, no nos equivoquemos que esto es pasajero, no nos enredemos la cabeza, hay algunos que se están enredando la cabeza y terminan en su casa. Esta lucha no es para los tímidos ni los débiles, los que no entienden que esta es una lucha frontal no pueden estar luchando a lado de nosotros, no los necesitamos, que se vayan para su casa”, indicó.