31 Ago 2020 - 02:59 PM

Este lunes el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, sostuvo una reunión con familiares de la privada de libertad que falleció en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), el pasado 27 de agosto de 2020.

“El día de hoy hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el Defensor del Pueblo, le hemos solicitado un pliego de peticiones dentro de las cuales le estamos solicitando se nos haga entrega del informe elaborado por la Defensoría del Pueblo el día viernes cuando estuvieron en las inmediaciones del Cefere, ese informe va a ser determinante porque de allí va a derivar en las acciones penales que nosotros presentaremos”, explicó Eliecer Pricet, abogado de la familia.

Por su parte, Leblanc manifestó su preocupación por la situación de los centros penitenciarios y reiteró que la Defensoría hará las investigaciones tras el fallecimiento de la privada de libertad.

“A pesar de que nosotros no tenemos una autoridad jurisdiccional, podemos acompañarlos y los vamos a acompañar, aquí hemos hecho partícipe al equipo de trabajo para conocer por qué no se atendió a la reclusa, por qué no se dejó entrar a la ambulancia, vamos a investigar al 911 si entró, si llegó y porque no lo dejaron entrar. La madre cuenta que se quejaba por mucho tiempo de unos dolores abdominales y no fue atendida, vamos a investigar, vamos a solicitar una reunión al director del centro penitenciario, esto no puede quedar impune, vamos a descubrir qué pasó, la realidad material y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, recalcó Leblanc.