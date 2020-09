Nimay González • 17 Sep 2020 - 09:20 AM

Luis Phillips, de la Asociación de Propietarios de Equipos Audiovisuales y Empresas del Entretenimiento en General, hizo referencia a la situación actual de este sector de la economía que aún no tiene fecha para su reactivación, debido a que pertenece al Bloque 6 de reapertura establecido por el Gobierno Nacional, frente a lo cual se mantienen en incertidumbre.

“La reapertura nuestra, la fecha no está establecida, el Gobierno no tiene ni la más remota idea de qué hacer con nosotros, generando las siguientes preguntas: ¿El personal que trabaja para nosotros hasta cuándo se le va a tener suspendido el contrato?, ¿Hasta cuándo ellos van a recibir bono solidario?, ¿Hasta cuándo tendremos nosotros moratoria?. La moratoria del Bloque 6 consideramos debe ir más allá de diciembre porque nosotros en verdad no sabemos cuándo vamos a aperturar y en enero lo que va a venir es un tsunami de cuentas porque se ha creado una deuda gigantesca en 7 meses, en tarjetas, hipotecas, préstamos, alquileres y colegio”, manifestó Phillips.

Señaló que con la paralización de este sector, cerca de 10 empleos directos y aproximadamente 50 empleos indirectos están siendo afectados, lo que representa cerca de 20 mil familias a nivel nacional, muchas de las cuales a la fecha no han recibido el apoyo del Plan Panamá Solidario.

“Se calculó que un concierto genera alrededor de mil empleos directos, toda esta gente está afectada, pero nosotros de una manera muy responsable estamos tratando de que el Gobierno nos mire porque somos totalmente invisibles”, indicó.

Añadió que frente a esto han tratado de hacer algunas sugerencias, tales como el tema de autocines, sin embargo esto aún no tiene el permiso del Ministerio de Salud (Minsa); así como la posibilidad de hacer eventos en recintos cerrados siguiendo protocolos cerrados con un porcentaje de aforo.