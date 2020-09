View this post on Instagram

#Panamá - ¡Atención! Han sido aprobados, tres (3) vuelos Humanitarios para este próximo lunes 21 de septiembre, con destino a Venezuela, específicamente a los estados Carabobo, Zulia y Distrito Capital. Las horas de salida de los vuelos son las siguientes: Valencia 10:00 am / Caracas 2:00 pm / Maracaibo 5:30 pm Es importante resaltar que estos vuelos inicialmente estaban programados para el sábado 19 de septiembre, pero el día de hoy, fue que se recibió la autorización del gobierno panameño para su ejecución. Razón por la cual, se procedió a reprogramar los vuelos para el día 21 de septiembre. #DiplomaciaBolivariana #VenezuelaDefiendeLaPaz #COVIDー19