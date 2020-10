Nimay González • 6 Oct 2020 - 02:36 PM

Luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, manifestara que descarta la posibilidad de que en el país se registre un aumento en los impuestos, Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente (Movin), cuestionó este martes, la falta de explicación sobre un plan para reactivar la economía.

“Creemos que al decir que no va a haber un incremento en los impuestos tiene que darse una explicación en términos generales sobre cuáles van a ser las rentas, qué es lo que se espera, cómo se va a cubrir con los planes económicos, el plan de reactivación, cuáles van a ser los ingresos de este país, cómo se va a hacer frente a los compromisos internacionales adquiridos y pasados, tiene que haber un plan, para nosotros más allá de responder si va a haber o no un incremento de los impuestos, tiene que haber un plan que explique todo, todo tiene que ser congruente y eso no se ha dado ahora mismo”, enfatizó Tribaldos en RPC Radio.

Añadió que a lo largo del manejo de la pandemia se han observado una serie de improvisaciones y solo se han escuchado detalles e ideas sobre el tema de la reactivación, sin embargo, no se ha llevado a cabo un desarrollo de las mismas.

“Este país sigue siendo manejado de una manera improvisada, el Presidente no dice mucho con lo que dijo ayer y lo que más queremos es entender un plan económico, un plan de reactivación, un plan social, que el panameño sepa cuál es el rumbo de este país, eso no lo hemos escuchado hasta ahora, pedimos más responsabilidad por parte del Gobierno en su manejo”, recalcó.

Por otro lado, Tribaldos también habló sobre la posible reestructuración del Ministerio de la Presidencia para trasladar competencias a otras entidades ministeriales, lo cual considera oportuno si el objetivo es mejorar la gestión estatal.

“Es plausible cualquier método que involucre mejorar la gestión o la estructura del Estado, así que si eso es en aras de lograr una mayor eficiencia, una mayor claridad en la gestión y que los servicios que presta el Ministerio de la Presidencia sean repartidos en otras entidades o ministerio más apropiados en el tema pues bienvenido, nos parecería bien”, puntualizó.