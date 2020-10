Catherine Perea • 30 Oct 2020 - 09:52 AM

Camilo Alleyne, miembro del Consejo Consultivo de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, advirtió que la pandemia del covid-19 no está totalmente controlada y la transmisión comunitaria aún sigue.

Ante la reapertura de nuevas actividades, de playas y ríos, y la celebración de Fiestas Patrias, Alleyne pidió a la ciudadanía evitar las aglomeraciones y las visitas para evitar infectar a familiares o contagiarse con el virus.

“La transmisión sigue y hay que manenter la conciencia bien clara de que si rompemos la burbuja, comenzamos a visitar, hacemos conglomerado, en los restaurantes estamos pegados y comenzamos a comportarnos en una sociedad normal, entonces podemos volver a encontrarnos en la situación que nos encontramos en julio”, manifestó Alleyne.

Resaltó que el plan de trazabilidad ejecutado por el Minsa y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de la población, como uso de mascarilla, han permitido disminuir los casos y pasar a una fase de meseta.

“Evitar acercamiento, visitas, traslado. Suena difícil, pero es mejor sacrificar que abrir todo y creer que la pandemia ha terminado y contaminar a nuestros familiares y causar que la pandemia vuelva para atrás. La ola que estamos viendo en Europa, nosotros no nos podemos excusar de que no nos pueda ocurrir, claro que nos puede ocurrir, además la pandemia no está totalmente controlada, solo sufrió una desaceleración”, sostuvo.

Panamá acumula hasta la fecha 132,045 contagios de covid-19 y 2,678 defunciones.