Teiga Castrellón • 11 Nov 2020 - 07:15 AM

Los taxistas amanecieron en pie de guerra la mañana de este miércoles en la ciudad de Panamá cerrando varios puntos de la ciudad exigiendo a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que vuelvan a la circulación por placas pares y nones, asegurando que el país no está bien económicamente.

Publicidad

Ante esta situación el director de la ATTT, Miguel Martínez indicó que lo que se busca con la apertura total de la circulación del sector del transporte selectivo es que este ofrezca el servicio completo a la ciudadanía, ante las reaperturas que se han hecho en el país.

Martínez asegura que en sectores como Santiago, Penonomé y otras más en las que han reabierto la circulación de los taxis al 100% todos los días y están funcionando sin mayores problemas.

"La medida se tomó porque la capacidad que teníamos era del 50% en todo el transporte público, incluyendo el Metro Bus, aumentamos esa capacidad al 75% controlados por el Ministerio de Salud , por salud pública nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre la demanda y la oferta", recalcó Martínez.

Por su parte los taxistas aseguran que la medida de enviarlos a todos a las calles no les permitirá recoger ingresos como lo hacían cuando salían según la placa, ya que consideran que la economía del país no le permite a los usuarios tomar un taxi y ellos no podrán hacer sus cuentas para pagar sus deudas.

Los taxistas aseguraron que realizarán diferentes medidas de presión para lograr que la ATTT suspenda la medida y luego de eso entrarán a una mesa de negociación.