Nimay González • 17 Dic 2020 - 09:39 AM

El fotógrafo de la agencia de noticias EFE en Panamá, Bienvenido Velasco, denunció este jueves la agresión por parte de unidades de la Policía Nacional de la que fue víctima durante la cobertura periodística de una protestas desarrollada el miércoles en la Cinta Costera y en los predios de la Asamblea Nacional, Plaza 5 de Mayo.

"En el momento de la captura de los estudiantes estaba tratando de tomar fotografías y la Policía estaba impidiendo mi labor, luego hubo una discusión, me empujaron, y uno de ellos me golpeó por la espada", manifestó el fotógrafo de @EFEnoticias, Bienvenido Velasco. #TReporta pic.twitter.com/AIC8puWibe — Telemetro Reporta (@TReporta) 17 de diciembre de 2020

Detalló en el programa Cuarto Poder de Telemetro Radio, que en el momento en que se encontraba realizando su labor, un grupo de unidades policiales lo rodearon, lo golpearon, y se ordenó su arresto sin motivo.

“Estábamos ayer dándole cobertura a los incidentes en la Asamblea, en el momento de la captura de los estudiantes estábamos tratando de sacar las fotografías de los arrestos, la Policía impidiendo el trabajo como es costumbre, encima de eso me han golpeado con el protector que ellos tienen, allí hubo una discusión, intercambiamos palabras, me empujaron, me rodearon más de 10 o 12 policías, y uno de ellos me golpeó por la espalda no sé con qué, luego una unidad policial da órdenes de que me pongan las esposas y me arresten, yo le digo pero por qué, entonces se acerca otra unidad creo que de más rango, toma mi credencial la lee y dice él es prensa déjenlo, de allí se calma todo y la unidad que había dado órdenes de que me esposaran me dice muchacho quédate tranquilo que nosotros hacemos nuestro trabajo y tu haces el tuyo”, narró Velasco.

Indicó que posteriormente continuó realizando su cobertura periodística, sin embargo, la mañana de hoy amaneció con fuertes dolores por lo que acudirá al hospital para realizarme unos exámenes.

“Ayer estaba sumamente caliente, no sentí nada, pero hoy sí estoy bien adolorido, voy camino al hospital a hacerme una placa a ver qué tal y verificar solamente para descartar cualquier cosa… por la espalda fue que me golpearon no sé si con el escudo o con la mano, pero el tema está en que la agresión fue clara y que luego preguntaron, luego revisaron mi credencial que siempre la cargo puesta en este tipo de cobertura y al ver mi credencial de prensa extranjera entonces dijeron no él es prensa, déjenlo, parece que el manual de la policía no sé si es primero golpear y después preguntar, en mi caso personal fue así”, detalló.

Frente a esta situación, Eduardo Quirós, representante de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuestionó que las agresiones contra el periodista Velasco demuestran un patrón de comportamiento ante la cobertura periodística que exige firmeza y ejemplaridad en su investigación y sanciones.

“Nuevamente, la Policía Nacional muestra abuso de autoridad y pésimo desempeño profesional ante el ejercicio ciudadano del derecho de protesta. Además agrede a periodistas durante su trabajo en la cobertura de protestas. La responsabilidad parte del Director General”, señaló.

Las agresiones contra el periodista Bienvenido Velasco de la Agencia de Noticias EFE (maltratado físicamente con dos costillas rotas) demuestran un patrón de comportamiento ante la cobertura periodística que exige firmeza y ejemplaridad en su investigación y sanciones. — Eduardo Quirós (@EduardoAQuiros) 17 de diciembre de 2020

Cabe mencionar que durante las protestas que tuvieron lugar la tarde del miércoles en la Cinta Costera y en los predios de la Asamblea Nacional, Plaza 5 de Mayo, fueron retenida un total de 27 personas.

Entre las personas retenidas se encuentra la estudiante universitaria Ilena Corea, quien también fue víctima de agresión por parte de una unidad policial, y según indicó el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, se ha abierto un proceso de investigación contra la unidad y la misma ha sido colocada en funciones administrativas y suspendida del cargo con derecho a salario.