Nimay González • 24 Dic 2020 - 03:57 PM

La Asociación Panameña de Hospitales Privados emitió este jueves un comunicado en el que manifiesta al ministro de Salud su disconformidad por la cancelación de la posibilidad para que algunas instalaciones realicen pruebas para la detección de COVID-19.

La subdirectora de la región Metropolitana de Salud, Yamileth López, señaló que hay laboratorios privados que están realizando pruebas COVID-19 y no están reportando los resultados oportunamente al Minsa. "Todo aquél laboratorio privado que no esté informando la documentación al Ministerio de Salud, que es el máximo regente de la salud pública, va a ser cerrado... tienen el aval pero no están informando en las 48 horas como está establecido, reportando las pruebas", enfatizó López.

El Minsa informó que tres laboratorios privados, a los que se les había hecho dos llamados de atención, fueron sancionados por no cumplir con la notificación de forma inmediata de los resultados de las pruebas de pacientes positivos con COVID-19, detallando que incluso llegaron a demorar hasta siete días para hacer el reporte.

“Resulta inverosímil, señor ministro, que en medio de una pandemia el Ente Regulador que usted dirige, decida cancelar a hospitales privados de realizar pruebas ambulatorias para la detección de Sars-CoV-2, aduciendo retrasos en el ingreso de los resultados de dichas pruebas en los sistemas SISVIG y ENTERPRISE. Es amplio conocido que ambos sistemas tienen debilidades, ya que el tráfico de usuarios supera con creces la capacidad instalada de dicho sistema”, indica la Asociación en la nota dirigida al titular de Salud, Luis Francisco Sucre.

La Asociación destacó que los hospitales privados, que cuentan con autorización del Instituto Conmemorativo Gorgas para realizar las pruebas de Antígenos, serológicas y PCR, han sido solidarios con el país, brindando una atención que el Estado no está en capacidad de ofrecer a toda la población.

"Exigimos al señor Ministro que revoque inmediatamente dicha medida, porque de no hacerlo sería tan responsable como el funcionario que la aplicó por las consecuencias negativas en la salud de los ciudadanos panameños y extranjeros que vivimos en la República de Panamá".