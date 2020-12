Odalis Núñez • 28 Dic 2020 - 07:29 PM

Las empresas que forman parte de la Asociación Panameña de Productores de Concreto (Apacreto), solicitaron este lunes al presidente de la República, Laurentino Cortizo, se incluya tanto la industria de la Construcción como la actividad de la construcción dentro de las excepciones contempladas dentro del Decreto Ejecutivo N°1686 del 28 de diciembre de 2020.

El Decreto N°1686, establece medidas sanitarias para la restricción de movilización ciudadana en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, del 4 al 14 de enero.

Publicidad

De acuerdo con la nota enviada al jefe del Ejecutivo, el gremio rechaza las nuevas restricciones de movilidad y muestra su preocupación por las “medidas impuestas por personas que no son Empresarios, que no tienen noción de la lesión económica que causan, y cuyos ingresos no se ven afectados por las medidas que imponen”.

Apacreto expresó que han realizado un “esfuerzo inmensurable para salir adelante a pesar de todas las restricciones, superando adversidades y procurando preservar plazas de trabajo. Como es de su conocimiento, el sector de la Construcción está afectado desde antes de la pandemia, y medidas restrictivas como las que se imponen impiden que el esfuerzo que se está haciendo para salir adelante sea exitoso”.

Agregan que “si bien tenemos muy claro que la salud es una prioridad y un derecho fundamental de todas las personas, no podemos aplaudir unas medidas que abaten directamente todos los esfuerzos de recuperación económica de los negocios, y que generan un inevitable sentimiento de impotencia ya que dejan todo el esfuerzo realizado en vano”.

El gremio destaca que las empresas cumplen con las medidas preventivas y se han acostumbrado a trabajar con la prevención del virus siendo la prioridad.