Odalis Núñez • 6 Ene 2021

La coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó las fases del plan de inoculación de la vacuna contra COVID-19 en Panamá y qué porcentaje de la población cubrirá por prioridad.

Hewitt aclaró que el formulario de registro para la aplicación de vacuna, que se encuentra disponible en el sitio vacunas.panamasolidario.gob.pa entraría para una fase 5 en la jornada de vacunación.

“Esa inscripción es para cuando se abra el paraguas para la población por demanda espontánea, el que se inscribe no se va a vacunar ni en la primera, segunda, tercera o cuarta fase, sino después que se termine con los grupos prioritarios”, expresó la coordinadora del PAI.

Reiteró que Panamá adquirirá 5.5 millones de dosis y se está en proceso de obtener un millón adicional de una vacuna que es de una sola dosis de la vacuna Johnson & Johnson.

El esquema de vacunación corresponde a los grupos prioritarios por fase de la 1 a la 4 y dependerá de la cantidad de dosis que lleguen al país por parte de los proveedores “a lo largo del cuadro se utilizarán vacunas de Pfizer, la desarrollada por AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson y del mecanismo Covax que ofrece un abanico”, dijo Hewitt.

Detalló que de Pfizer, Panamá recibirá 3 millones de dosis, pero para la primera fase se consiguió 450,000 dosis (en tres meses) y serán aplicadas a 225,000 personas.

Fase 1: en ese grupos entran: los funcionarios del sector salud, priorizando a los que atiendan directamente a los pacientes con Covid-19, estamentos de seguridad, adultos mayores de 60 años encamados y los que se encuentren en asilos y casas hogares, personal de aseo, y personas con discapacidad (mayores de 16 años), entre otros.

Fase 2: está sujeta a la llegada de vacunas que puede ser Pfizer o AstraZeneca, el resto de los adultos mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas.

Fase 3: se prevé sea a finales de junio o julio para la población de pueblos originarios y de difícil acceso, con la vacuna Johnson & Johnson que es una sola dosis “pero no quiere decir que si llegan vacunas de otra farmacéutica no se adelante la fase, dependerá de la disponibilidad de vacunas y los no cubierto en la primera fase”.

Fase 4: se utilizarán 1.112, 410 de dosis para más de 550 mil personas que serán con las vacunas del abanico Covax “para la población de 50 a 59 años, transporte público, maestros, entre otros, pero muchos se han podido vacunar en las fases primeras de tener alguna comorbilidad de enfermedades médicas crónicas”.

La fase 5 se calcula esté habilitada para octubre del 2021, que son los inscritos en el formulario de registro de solicitud para la vacunación contra el COVID-19.

Hewitt recordó que la aplicación de la vacuna es opcional para la persona, inclusive en las instituciones se enviará un documento de relevo de responsabilidad previo, “quien no se quiere vacunar se filtra de la lista se envía la cantidad solicitada y firman el relevo de responsabilidad”.

Sobre la aplicación de la dosis a extranjeros, la coordinadora nacional del PAI aclaró que estarán incluidos los que trabajen o residan en Panamá, “se les dará el mismo trato”.