Teiga Castrellón • 4 Mar 2021 - 10:53 AM

El defensor del Pueblo de Panamá Eduardo Leblanc señaló que la próxima semana entregarán el informe de la visita que han efectuado a los más de 40 albergues del país que han inspeccionado en todo el país.

"Nosotros realizamos ya 44 inspecciones, estamos pronto ya a dar el informe. Un informe que será independiente por parte de nosotros y no tiene nada que ver con la inspección que haya hecho el Mides o el Ministerio Público ... pero ese es un informe que le vamos a dar a ustedes al principio de la otra semana que tenemos ya sobre los 44 albergues visitados, nos falta Kankintú, ya hemos tomado comunicación con el director del Senan, para que nos facilite, ya que no tenemos los recursos, de ir al último albergue que nos hace falta", señaló Leblanc.

El defensor reiteró que el informe se entregará exclusivamente a medios de comunicación y a altos ejecutivos de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, ya que como no son parte del Órgano Ejecutivo y no son parte de la directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia (Senniaf) no se manejan de la misma manera.