Nimay González • 8 Mar 2021 - 02:41 PM

La tarde de este lunes se desarrolla en Guatemala, la audiencia para dar a conocer los motivos por los cuales Estados Unidos solicita la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, había dado inicio a esta diligencia el pasado viernes 5 de marzo, sin embargo, fue reprogramada para el día de hoy, a fin de darle tiempo Denis Cuesy, abogado de Luis Enrique Martinelli, para que se pusiera al día sobre las actuaciones.

Durante la diligencia de este martes se unió al equipo de defensa de Martinelli Linares, el abogado César Calderón, quien presentó un recurso de nulidad contra el Tribunal, la cual fue rechazada.

Seguidamente se dio la palabra al representantes del Ministerio Público, que procedió a presentar una serie de elementos de prueba y detalló que la acusación estadounidense contra Luis Enrique Martinelli señala que habría participado en el lavado de dinero de supuestos sobornos obtenidos de la constructora brasileña Odebrecht.

Cabe mencionar que el viernes, Cuesy había también presentando dos incidentes de recusación ante el Tribunal para que se suspendiera la diligencia, una alegando que previamente los jueces emitieron una opinión que indica que Luis Enrique no tiene inmunidad; y la otra se sustentó en que los jueces "no garantizan la independencia del proceso"; sin embargo ambas fueron rechazadas por el Tribunal Quinto, el cual indicó que no hay interés en el caso, sin embargo, procedió a darle trámite para que la Sala Primera de Apelaciones decida si dicho tribunal puede o no conocer el caso; y al mismo tiempo indicó que mientras esto ocurre se procedería a conocer los motivos de la petición de extradición y las pruebas.

Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares actualmente permanecen detenidos preventivamente en la cárcel de la Base Militar Mariscal Zavala, luego de que fueron capturados el lunes 6 de julio de 2020 en el Aeropuerto La Aurora de Guatemala, donde tomarían un vuelo con supuesto destino a Panamá; esto a razón de una orden con fines de extradición emitida por Estados Unidos, por su presunta participación en un esquema de sobornos masivos y lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

Según detalló el Departamento de Justicia, ambos son señalados por participar como intermediarios para el pago de 28 millones de dólares en sobornos a un funcionario de alto rango del Gobierno de Panamá, que tiene un vínculo con ambos acusados.

Con información del periodista Sergio Osegueda del Canal Antigua, Guatemala