Previo a la renuncia de Eduardo Ulloa al cargo de Procurador General de la Nación, el presidente de Panamá Laurentino Cortizo conversó con él y lo cuestionó sobre el poco avance de resultados en investigaciones relacionadas a denuncias presentadas desde mediados de 2020.

Así lo confirmó el propio mandatario en entrevista exclusiva al periodista Hugo Famanía para el programa Debate Abierto, sin embargo Cortizo negó haber solicitado a Ulloa su renuncia.

"Yo no le pedí la renuncia, no, en lo absoluto. Yo conversé con él, no le pedí la renuncia. Nosotros tenemos casos, por ejemplo en Senniaf, que se presentaron en junio, julio y todavía no se había hecho absolutamente lo que se tenía que hacer, y que hay casos que tienen que avanzar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar que no pase nada", detalló Cortizo.

Dijo además que durante su plática con Ulloa, "él al final me habló mucho del tema de las presiones que recibía de los medios, los ataques, que lo entiendo… alguien que entra nuevo no está acostumbrado al ataque de medios".

"Yo no puedo entrar en ese detalle de las presiones que él, como un ser humano, ha estado sintiendo, es una posición difícil. Sí hay casos emblemáticos que en algún momento tienen que resolverse, no pueden pasar esos casos allí durmiendo el sueño eterno", reiteró.

Ulloa, designado por el presidente Cortizo y quien tomó posesión del cargo de Procurador en enero de 2020, dimitió el pasado 24 de febrero de 2021.

A la pregunta de si considera esta designación como una equivocación Cortizo respondió, "yo no puedo decir eso, porque yo acepté un proceso y cumplí el proceso".

La salida de Ulloa se dio sin que especificara los motivos y en medio de los escándalos por los casos de abusos y maltratos a menores de edad en albergues. En su lugar quedó como procurador general en encargado Javier Caraballo.

Cortizo explicó que están en "proceso de ver qué opciones hay, qué perfiles".