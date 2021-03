Catherine Perea • 18 Mar 2021 - 07:41 PM

Equipo técnico de avalúos de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Metro de Panamá realizó una inspección en las áreas donde se realizará la construcción de la Línea 3 del Metro.

La inspección se realizó con el objetivo de conocer la ruta de afectaciones situadas a lo largo y ancho del área donde se desarrollará la mega obra.

El área inspeccionada tiene 24.5 kilómetros y se extiende desde la estación de la Línea 1 en Albrook recorriendo el distrito de Arraiján hasta ciudad Futuro, en su primera fase.

Orlando Barria Frago, Director de Bienes Patrimoniales del Estado del MEF explicó que la responsabilidad de los técnicos de avalúos es la de realizar las inspecciones de campo para posteriormente levantar los informes de avalúo que al final determinarán el monto de las indemnizaciones por las afectaciones.

La orden de proceder para la construcción de la Línea 3 del Metro fue entregada el pasado 22 de febrero, y será ejecutada por el consorcio HPH Joint Ventura (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd.).