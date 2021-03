Odalis Núñez • 22 Mar 2021 - 11:45 AM

El catedrático de Física, Eduardo Flores, defendió su candidatura para ser reelegido como rector de la Universidad de Panamá.

“Esta decisión no es personal ya que miles de universitarios han sabido valorar el trabajo que hemos hecho sobre todo en pandemia, y gracias eso la UP ha marcado la pauta”, dijo Flores.

Sobre por qué la reelección cuando antes se oponía, el catedrático de Física expresó “nosotros no hemos cambiado de opinión, yo siempre he pensado que cuando una persona está excesivamente en un cargo no es saludable para esa institución, siempre nos opusimos a la reelección perpetua, el rector anterior (Gustavo García De Paredes) tenía cinco períodos se había reelegido cuatro veces y en función de eso nosotros señalamos nuestras oposición”.

Agregó que esa norma de “reelección perpetua” se trató de cambiar a los cinco meses de estar en la rectoría, donde se presentaron dos propuestas, entre esas sobre un período adicional….”no es que yo necesite otros 5 años, la Universidad de Panamá, los colegas, profesores, estudiantes y administrativos, me han solicitado que siga conduciendo la institución”.

Ante denuncias de supuestas instrucciones de no divulgar candidaturas, Flores manifestó “es completamente falso, creo que hay personas que están tratando de hacer publicidad de este tipo de noticias, nosotros hemos dado instrucciones tanto al periódico universitario, digital y relaciones públicas que le den oportunidad, así como me la dan a mí a todos los demás candidatos”.