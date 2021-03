Teiga Castrellón • 26 Mar 2021 - 06:00 PM

El Programa Saneamiento de Panamá, a través del Consorcio Saneamiento ASB, encargado del Proyecto “Servicios de limpieza y mejoras de Tanques Sépticos, Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo y Redes Secundarias de Alcantarillado, de los distritos de Arraiján y La Chorrera” informa a los moradores del Residencial Vista Alegre, Distrito de Arraiján que este sábado 27 de marzo de 2021 se realizarán trabajos de limpieza de las redes de alcantarillado sanitario.

La empresa informa que para estos trabajos que se realizarán en horario 6:00 a.m. a 4:00 p.m., será necesario el cierre temporal de calle 1ra Norte y calle 2da Norte, debido a que se requiere la apertura de 4 cámaras de inspección (manholes) de forma simultánea, para la succión, destape y limpieza de las redes de alcantarillado sanitario.

Estos trabajos se harán en atención al incidente de desborde de aguas residuales sobre la vía, que fue reportado al Centro de Atención Ciudadana 311 por moradores de la comunidad.

Para más información, favor contactarnos: Programa Saneamiento de Panamá, Teléfono: 235-8601 ext ensión 1258 (licenciado López), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; al Consorcio Saneamiento ASB, o escribir al correo: saneamiento.panamaoeste@gmail.com, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.