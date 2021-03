Teiga Castrellón • 30 Mar 2021 - 11:32 AM

La mañana de este martes el Consejo Municipal de la ciudad de Panamá aprobó con 20 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el informe de la Comisión de Vivienda relacionado con el Plan Local de Ordenamiento Territorial (POT).

En el periodo de incidencias el representante Abdiel Sandoya, del corregimiento de Betania, expuso y defendió el objetivo del POT.

"El Plan Local de Ordenamiento Territorial que en el día de hoy se aprobó tiene en el fondo el objetivo de procurar mediante un instrumento de planificación estratégica un mejor uso, ocupación y manejo de suelo en función de los objetivos sociales, económicos, urbanísticos que procuren un mejor desarrollo humano sostenible. El llamado POT que hoy se ha sometido a la consideración y a fue discutido y aprobado tiene la virtud que integra componentes estratégicos y flexibles que permitirá ser evaluado a lo largo del tiempo, y por supuesto la participación ciudadana es fundamental en la tarea e lograr los ajustes y modificaciones que sean necesarias durante dos años, los primeros dos años a partir de su vigencia", expuso el edil en su participación.

Sandoya denominó como un ataque político las protestas o denuncias que se han hecho con respecto a este Plan, y acotó que este fue creado para darle calidad de vida a los ciudadanos.

Por su parte el edil de Bella Vista, Ricky Domínguez tras votar en contra, denunció en el pleno del Concejo que hubo modificaciones en el Plan Local del Ordenamiento Territorial por lo que cuestionó la aprobación sin la consulta ciudadana.

"Me preocupa lo que pasó hoy, me preocupa porque desde que se comenzó a discutir este acuerdo municipal en la Comisión de Vivienda siempre hablamos de que se invitara a las comunidades porque estamos hablando del POT que rige las normas de aquí en adelante en los próximos años de nuestra ciudad. Y esa decisión la tenemos que tomar entre la mayor cantidad de ciudadanos posibles, porque esta ciudad es de todos los ciudadanos que la habitan. El POT anterior que fue presentado en el 2019 fue altamente consultado y sí por la misma empresa, sin embargo en las últimas semanas hubo cambios de lo que fue presentado en el 2019, yo no sé si todavía es para bien o para mal, tengo que ser responsable en mi discurso, sin embargo si están tan seguros de que era para bien de la ciudad cuál era el problema de llevarlo a las comunidades y no se trata de politizar", expresó Domínguez.

El representante Domínguez señaló que está seguro que este acuerdo será demandado, pero agregó que seguirá promoviendo la consulta ciudadana.

Mientras se daba esta aprobación en las afuera del Concejo decenas de manifestantes pedían cortesía de sala para exponer sus puntos en contra respecto a este nuevo plan, del que aseguran no les beneficia en nadie y se dio de manera inconsulta.

