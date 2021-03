Nimay González • 31 Mar 2021 - 06:19 PM

Los casinos y las salas de juego deberán cerrar sus operaciones el Viernes Santo, 2 de abril de 2021, así lo informó este miércoles la Junta de Control de Juegos (JCJ), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Detalla que este cierre está establecido en el Artículo 46 del Código de Trabajo de la República de Panamá, que dispone la fecha como día de descanso obligatorio por duelo nacional.

Publicidad

Añade que con el objetivo de verificar el cumplimiento de esta disposición, los inspectores de la JCJ estarán visitando las distintas salas de juego.

Cabe mencionar que a la dirección del MEF le corresponde regular, fiscalizar, controlar y supervisar los juegos de suerte y azar, y las actividades que generan apuestas en el país, incluyendo la administración y operación de casinos completos, salas de máquinas tragamonedas tipo “A”, salas de bingo y agencias de apuestas de eventos deportivos, salas máquinas tipo C, y el Hipódromo Presidente Remón, según lo establece el Decreto Ley No 2 de 10 de febrero de 1998, modificado por la ley No 49 de 17 de septiembre de 2009.