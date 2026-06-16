Elecciones en la UNACHI: dos nuevos aspirantes se postulan a la rectoría

Los profesores Hugo Moreno y Rosemary Hernández se apersonaron al Tribunal de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí ( UNACHI ) para presentar sus postulaciones al cargo de rector de esa casa de estudios superiores.

Moreno, quien también fue diputado de la República, indicó que su propuesta académica está dirigida al cambio administrativo, las proyecciones académicas y a limpiar la imagen de la institución.

Por su parte, Hernández, quien ocupó anteriormente el cargo de vicerrectora, señaló que su campaña está enfocada en la transformación y la renovación, con el objetivo de lograr que los estudiantes cuenten con una visión positiva dentro de la sociedad. Asimismo, proyecta crear puentes para gestionar mayores beneficios para el estudiantado.

El Tribunal General de Elecciones de la UNACHI confirmó que se han postulado cuatro candidatos: dos hombres y dos mujeres. Las elecciones están previstas para el 19 de agosto de 2026.