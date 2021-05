"A las autoridades no les interesa el mantenimiento porque no hay forma de rebusca", exministro Domínguez

El extitular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y exdiputado de Panamá, José Antonio Domínguez señaló que los gobiernos han descuidado las vías del país y agregó que no les interesa darle mantenimiento porque no hay rebusca en esta labor.

"A las autoridades no les interesa darle mantenimiento a las vías", José Antonio Domínguez

"Porque sencillamente no les interesa en el mantenimiento no hay forma de rebusca. El mantenimiento lo hace el Ministerio de Obras Públicas con su personal, a no ser que la rebusca la quieran hacer en la compra de los materiales que van a utilizar para esas reparaciones", destaca Domínguez.