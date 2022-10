Abbott: ¿Qué productos de similac fueron retirados?

La compañía explicó anteriormente en un comunicado que, estos productos están siendo retirados porque un pequeño porcentaje de botellas (menos del 1%) en los lotes retirados tienen tapas de botellas que pueden no haberse sellado por completo, lo que podría provocar su deterioro . Si se consume un producto en mal estado, pueden presentarse síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Abbott: ¿Qué hacer si tengo una botella?

image.png

Si un producto está incluido en el retiro, no use el producto. Para todas las preguntas relacionadas con la alimentación o preguntas sobre la salud de su hijo, comuníquese con un profesional de la salud y en caso de tener algunos de estos productos, Abbott recomienda no consumirlos y de tener alguna consulta llamar a la línea 800-0410.

Si deseas conocer identificar si el producto que haya comprado está incluido, visite similacrecall.com para ver una lista de los números de lote afectados o use el verificador de números de lote en la página web.

"Identificamos internamente el problema, lo estamos abordando y trabajaremos con nuestros clientes para minimizar los inconvenientes y obtener los productos que necesitan" resalta el comunicado.

Abbott: ¿Continuará produciendo fórmula infantil Similac?

Abbott continúa con la producción de productos de fórmula líquida listos para usar Similac de 2 onzas líquidas/59 mililitros para hospitales y consultorios de proveedores de atención médica en una línea de producción diferente.

La compañía informa que la fórmula infantil Similac continuará produciéndose en tamaños y formatos de productos alternativos para su entrega a tiendas minoristas, además de una mayor producción en toda nuestra red de fabricación global.