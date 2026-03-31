Accesos al Casco Antiguo serán restringidos por Semana Santa: horarios y rutas habilitadas

El Ministerio de Cultura, en coordinación con la Oficina del Casco Antiguo, anunció un control de accesos vehiculares en el Casco Antiguo durante la celebración de Semana Santa.
La medida busca garantizar la seguridad y el orden durante las actividades religiosas, especialmente las procesiones. Los controles se aplicarán en el Casco Antiguo en el siguiente periodo:
- Desde: Jueves Santo, 3:00 p.m.
- Hasta: Viernes Santo, 12:00 medianoche
Puntos de control vehicular en el Casco Antiguo
El acceso estará restringido en los siguientes puntos:
- Rotonda del Mercado de Mariscos hacia Cinta Costera 3
- Calle 13 con Avenida A
Solo podrán ingresar vehículos previamente autorizados por la OCA.
Acceso peatonal durante procesiones
A partir de las 6:00 p.m., y hasta finalizar las procesiones:
- Se suspende totalmente el tráfico vehicular interno
- El acceso será únicamente peatonal
Zona habilitada para transporte
Se habilitará la Plaza de las Banderas como punto para:
- Ascenso y descenso de pasajeros
- Taxis
- Plataformas digitales
- Vehículos particulares
No estará permitido el estacionamiento prolongado en esta área.
Estacionamientos recomendados
Las autoridades recomiendan utilizar:
- Cinta Costera 1
- Cinta Costera 2
- Punta Sur en Cinta Costera 3
Además, se sugiere planificar la visita con anticipación para evitar inconvenientes. Las restricciones en el Casco Antiguo forman parte de las medidas para garantizar el desarrollo ordenado de las actividades de Semana Santa. Se recomienda a los ciudadanos seguir las indicaciones y optar por el acceso peatonal.