Accidente de tránsito en Portobelillo de Parita deja nueve heridos, incluidos varios niños

En la mañana de este miércoles 22 de octubre, se registró un accidente de tránsito en la entrada de Portobelillo de Parita, en la Vía Belisario Porras, donde la colisión entre dos vehículos tipo sedán dejó a nueve personas heridas.

De los lesionados, siete presentan heridas leves, mientras que dos tienen lesiones de consideración. Cinco de los afectados son menores de edad y cuatro son adultos.

Residentes que presenciaron el hecho manifestaron su preocupación por la demora de la ambulancia para atender a una de las afectadas, y también señalaron la alta velocidad con la que transitan los autos en esta vía.

Para iniciar las investigaciones, se presentaron al lugar autoridades de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio Público y la Policía de Tránsito.