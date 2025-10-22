Herrera Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 12:58

Accidente de tránsito en Portobelillo de Parita deja nueve heridos, incluidos varios niños

El accidente de tránsito en Parita dejó nueve personas heridas, de las cuales cinco son menores de edad y cuatro adultos.

Accidente de tránsito en Portobelillo de Parito deja nueve heridos

Accidente de tránsito en Portobelillo de Parito deja nueve heridos, incluidos varios niños.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la mañana de este miércoles 22 de octubre, se registró un accidente de tránsito en la entrada de Portobelillo de Parita, en la Vía Belisario Porras, donde la colisión entre dos vehículos tipo sedán dejó a nueve personas heridas.

De los lesionados, siete presentan heridas leves, mientras que dos tienen lesiones de consideración. Cinco de los afectados son menores de edad y cuatro son adultos.

Residentes que presenciaron el hecho manifestaron su preocupación por la demora de la ambulancia para atender a una de las afectadas, y también señalaron la alta velocidad con la que transitan los autos en esta vía.

Para iniciar las investigaciones, se presentaron al lugar autoridades de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio Público y la Policía de Tránsito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981053348196286950&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Dos personas fallecieron tras accidente de tránsito en La Chorrera

Concurso General de Becas 2025: pagos del 23 y 24 de octubre en la provincia de Panamá

¡Si se puede! La historia de la mujer que con venta de cacao sostiene a su familia

Recomendadas

Más Noticias